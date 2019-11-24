تزويد المسنين بدماء شابة ينشط صحتهم

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة أجرتها عالمة وراثة بريطانية من معهد UCL للشيخوخة الصحية في لندن «ليندا بارتريدج»، إلى أن ضخ دماء المسنين مع دماء أشخاص شابة، يُعد الحل لإعادة تنشيط صحتهم، ومُساعدتهم في العيش أكثر صحةً.

وجاءت نتائج الدراسة بعد دراسات دقيقة أجريت على عينة حيوانية، أظهرت أنه عند نقل دم من فأرة شابة إلى فأرة كبيرة معتلة، عادت الأخيرة لحيويتها، وفقاً لما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكشفت بارتريدج أن «الدم ليس الأداة الوحيدة التي يمكن استخدامها ليحافظ المسنّون على صحتهم»، مُرجحةً أن البكتيريا المأخوذة من أمعاء أشخاص صغار قد تُساعد في تنشيط عمل «الميكروبات» السيئة لدى كبار السن.