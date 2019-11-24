دراسة تنصح بعدم تناول الطعام بعد السادسة مساءً

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللواتي يتناولن العشاء بعد الساعة السادسة مساءً هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب. أجرى باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية بحثاً على 112 امرأة، حيث قاموا بدراسة عادات تناول الطعام لديهن، وتبين أن المشارِكات اللواتي امتنعن عن تناول الطعام قبل السادسة مساءً كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وقد تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية لدى المشارِكات في البحث، باستخدام معايير مثل عدم التدخين والنشاط، والتغذية الصحية وتجنب السمنة، والحرص على انخفاض الكوليسترول في الدم وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

ووجد الباحثون أن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً أسهم في زيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وقدرة أقل على التحكم في نسبة السكر في الدم، وهي عوامل تسهم بفاعلية في الإصابة بأمراض القلب.