بنك لتجميد خلايا الشعر وإعادة زراعتها

المصدر: دبي - البيان الصحي

شهدت مدينة مانشستر البريطانية، أخيراً، افتتاح أول بنك للشعر في العالم، يهدف إلى تجميد خلايا الشعر وإعادة زراعتها في حال الإصابة بالصلع. ويتقاضى بنك «هيركلون» للشعر، الأول من نوعه، نحو 3 آلاف دولار مقابل تجميد عينة من شعر الرجل في شبابه.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، يستنسخ المختبر خلايا الشعر المجمدة عند الحاجة قبل زرعها في فروة رأس مالكها المصاب بالصلع لإعادة شعره إلى شبابه.

وتُجمد العينات في درجة حرارة تبلغ 180 تحت الصفر في البنك، حتى تظهر علامات الصلع، ليتم استخدام الخلايا المسماة «الحليمات الجلدية».

وقال الدكتور فارجو: «إنه كلما خزّن الرجل عينة من شعره في وقت مبكر، كانت العينة أفضل».