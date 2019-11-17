الهواتف الذكية تهدد مليار شخص بفقدان السمع

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أخيراً، من أن نحو 1.1 مليار شخص في العالم عرضة لفقدان أسماعهم، من جراء التعرض للأصوات العالية المنبعثة من سماعات الهواتف الذكية.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني: «إن التعرّض لأصوات صاخبة فترات طويلة من خلال سماعات الهواتف يعرض نصف سكان العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاماً لفقدان السمع». ودعت المنظمة الشركات المنتجة للهواتف الذكية إلى تطوير برمجيات تتحكم في مستوى الصوت تلقائياً عندما يرتفع عن الحد الضار للسمع.

وقال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في البيان: «هذا المعيار الجديد سيحمي المستخدمين الصغار لهذه الأجهزة». وأضاف: «عليهم أن يدركوا أنهم إذا فقدوا سمعهم لن يرتد إليهم مرة أخرى».

