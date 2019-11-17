المشروبات الغازية سبب رئيس لتآكل الأسنان

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة في بريطانيا أن المشروبات الحمضية المحلاة بالسكر، على رأسها المشروبات الغازية، قد تكون سبباً رئيساً لتآكل الأسنان، خاصة لدى من يعانون السمنة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة «كينجز كوليدج لندن» البريطانية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Clinical Oral Investigation) العلمية.

وأوضح الباحثون أنّ «فقدان واهتراء الأسنان يأتيان في المرتبة الثالثة بين حالات الأسنان بعد التسوس وأمراض اللثة، ويعتبر استهلاك الطعام والشراب الحمضي هو السبب الرئيس لذلك».

ولكشف العلاقة بين المشروبات الغازية وتآكل الأسنان، حلّل الفريق عينة تمثيلية من المشاركين في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة بلغت 3541 مريضاً.

وراقب الفريق مؤشر كتلة الجسم ومستوى تآكل الأسنان، كما تم تسجيل مقدار المشروبات الحمضية المحلاة بالسكر التي تناولها المشاركون. ووجد الباحثون أنّ «استهلاك المشروبات الغازية السكرية كان السبب الرئيس لتآكل مينا الأسنان، خاصة لدى المرضى الذين يعانون السمنة المفرطة».

طبيعة حمضية

وقال ساويرس أوتول، قائد فريق البحث، إنّ الطبيعة الحمضية لبعض المشروبات، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الحمضية، تؤدي إلى تآكل الأسنان».

