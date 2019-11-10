«صحة دبي» تختتم مشاركتها بمعرض إكسبو أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم بمركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت خدمة التدخل المبكر التي تقدمها الهيئة لرعاية وتأهيل الأطفال المصابين بالتأخر النمائي، ومن أصحاب الهمم ضمن الفئة العمرية من تسعة أشهر وحتى ست سنوات.

كما استعرضت الهيئة خدمة الكشف المبكر عن الإعاقة النمائية لدى الأطفال «تطبيق براعم»، الذي وفرته الهيئة ضمن خدمات تطبيقها الرسمي (DHA)، والذي يساعد الأهل على إجراء الفحص المبدئي للطفل من خلال تعبئة الاستبيان الخاص بالكشف عن حالات التأخر في النمو الحركي واللغوي ومهارات التواصل للحصول على مؤشرات وتقييم أولي حول نمو وتطور الطفل بشكل عام.

ويغطي هذا التقييم الدوري 5 جوانب تتعلق بنمو الطفل، وهي خدمة غير مقتصرة على مرضى الهيئة فقط، وإنما متاحة للجميع، حيث يمكن لأي شخص تحميل تطبيق الهيئة الرسمي والاستفادة من الخدمات المتوفرة بما فيها تطبيق «براعم» الخاص بالكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال.