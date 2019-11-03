توجيه الدماغ أثناء النوم لحل مشاكل معينة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أثبت باحثون إمكانية تفعيل قدرة الدماغ على حل المشاكل أثناء النوم عن طريق محفّزات صوتية، وشارك في التجربة 57 شخصاً تمكن الباحثون من توجيههم أثناء النوم إلى حل ألغاز معينة عن طريق ربط اللغز بمحفّز صوتي.

وأظهرت التجربة لأول مرة أنه يمكن التلاعب بالنوم لتوجيه موهبة التفكير صوب حل مشاكل من الصعب حلها أثناء اليقظة.

ويعتبر قيام الدماغ بحل المشاكل أثناء النوم معروفاً، لكن توجيهها نحو مشاكل وألغاز معينة أثناء النوم خطوة مبتكرة علمياً.

ونشرت مجلة «سيكولوجيكال ساينس» ملخصاً للدراسة التي تضمنت تجربة جديدة من نوعها، وأجريت التجربة في جامعة نورثويست في ولاية إلينوي.

ونجح المشاركون في التجربة في حل 31.7 من الألغاز التي تم ربطها بأصوات معينة، بعد تحفيزهم أثناء النوم بواسطة هذه الأصوات.

وأظهرت النتائج أن حل المشاكل أثناء النوم يحسن قدرة الدماغ على إيجاد الحلول لأشياء كانت صعبة بنسبة 20%.