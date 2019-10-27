أكواب وأطباق البلاستيك محظورة في إيطاليا بحلول 2020

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد وزير البيئة الإيطالي، سيرجيو كوستا، أن بلاده تعتزم حظر استخدام أكواب وأدوات المائدة والأطباق المصنوعة من البلاستيك وغيرها من المواد التي يتم التخلص منها، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2020.

وقال كوستا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية اليومية: «هدفي تنظيف النظم البيئية البحرية قدر الإمكان»، مضيفاً أنه «للقيام بذلك، يتعين علينا أولاً وقبل كل شيء تقليص تأثير بعض المنتجات البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة».

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه عندما دعت المفوضية الأوروبية، في شهر مايو (أيار)، إلى حظر المواد البلاستيكية في أنحاء الاتحاد الأوروبي التي يتم التخلص منها، ذكرت أن أكثر من 80% من المخلّفات الموجودة بالبحار من المواد البلاستيكية.

وأضاف كوستا أنه اعتباراً من عام 2020، لن يتم السماح لقوارب الصيد بإلقاء مخلفاتها في المياه، كما سيتم حظر مستحضرات التجميل التي تحتوي على جُسيمات صغيرة من البلاستيك.