اختبارات لحل غموض الأمراض المتصلة بـ «التدخين الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت اختبارات تجريها الولايات المتحدة على مئات أصيبوا بأمراض في الرئة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية عن شيء غريب، وهو وجود العديد من الجيوب الزيتية في رئة المرضى تسد الخلايا المسؤولة عن إزالة الشوائب في الرئتين.

وترغب الدكتورة دانا ميني - ديلمان التي تقود الاختبارات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بكشف السبب وراء وجود تلك الجيوب الزيتية.

وستساعد الإجابة عن هذا السؤال في معرفة ما إذا كانت هذه الخلايا تلعب دوراً مهماً في تفاقم الأمراض ذات صلة بالتدخين الإلكتروني الذي أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 530 بالمرض حتى الآن، وقد تكشف الإجابة أيضاً عما إذا كان بعض هذه الحالات يحدث دون اكتشافه.

شراكة

وقالت ميني - ديلمان لوكالة «رويترز»: «نتطلع للشراكة مع أي مختبر يمكن أن يساعد في تحديد‭‭ ‬‬طبيعة تلك‭‭ ‬‬الدهون (الزيوت)».

وقالت مجموعة من الباحثين تعكف على دراسة تأثير التدخين الإلكتروني على المدى البعيد لـ«رويترز»: إنها بدأت في إعادة فحص عينات لخلايا رئة تم أخذها من أشخاص خلال السنوات الأخيرة في سياق الأبحاث المتعلقة بالخلايا المناعية المشبعة بالزيوت لدى أناس استخدموا السجائر الإلكترونية لكنهم لم يصابوا بأمراض.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ووجد الباحثون أن أحد الاحتمالات أن هذه الرواسب نتاج استنشاق‭‭ ‬‬زيوت السجائر الإلكترونية مثل تلك التي تحتوي على مادة رباعي هيدروكانابينول (تي إتش سي)، وهو أحد مكونات الماريغوانا، أو خلات فيتامين إي. ويُعتبر كلاهما من المواد المساهمة في الإصابة بالأمراض الراهنة.‬‬‬‬‬‬

ويعتقد بعض الباحثين أن الزيوت تتشكل داخل الرئتين كرد فعل طبيعي للجسم على الكيماويات الموجودة في كثير من وسائل التدخين الإلكتروني.

ويقول الباحثون إن من بين النظريات المطروحة أن تدخين تلك المواد الكيماوية ربما يضعف الجهاز المناعي ويجعل مدخني السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.