خُمس البالغين في العالم سيعانون السمنة بحلول 2025

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أن معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم آخذة في الصعود، وأوضحت أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء سريع من أجل تجنب «وباء السمنة المفرطة».

وشملت الدراسة التي نشرتها دورية لانسيت الطبية في بريطانيا، أشخاصاً من نحو 200 دولة، وتكشف عن زيادة في عدد الذين يعانون من السمنة من 105 ملايين شخص عام 1975 إلى 641 مليون شخص في 2014.

وقال ماجد عزتي، كبير معدي الدراسة من كلية الصحة العامة التابعة لكلية إمبريال كوليدج لندن: «على مدار الـ 40 عاماً الماضية، تغيرنا من عالم يزيد فيه انتشار النحافة بأكثر من الضعف على السمنة، إلى عالم يزيد فيه عدد من يعانون من السمنة على الذين يعانون من النحافة». وتوقعت الدراسة أنه بحلول عام 2025، سيعاني 18% من الرجال و21% من النساء في العالم من السمنة.