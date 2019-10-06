التفاؤل.. قابل للتعلم ويحسن جودة الحياة

المصدر: دبي- البيان الصحي

يتمتع المتفائلون بفرص أفضل من المتشائمين للعيش بجودة حياة، وتبين للباحثين من خلال دراسة أمريكية، أن الأشخاص الذين ينظرون للحياة بإيجابية يتمتعون بآفاق أفضل لبلوغ سن 85 عاماً أو أكثر، وفق باحثين نشروا نتائج دراستهم في مجلة «بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم.

واعتمد الباحثون تحت إشراف ليوينا لي، من كلية الطب بجامعة بوسطن، على قاعدتي بيانات تحتوي على السيرة المرضية للعاملين في بعض المجموعات الوظيفية، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وحصل الباحثون بهذه الطريقة على معلومات عن الحالة الصحية لنحو 70 ألف ممرضة و1429 من المحاربين القدامى، وأسلوب حياة هؤلاء. وتبين من خلال تحليل البيانات، أن مجموعة النساء الأكثر تفاؤلاً عاشت أطول بنسبة 15% مقارنة بالمشاركين المتشائمين.

وحرص الباحثون خلال تحليل البيانات على أن تكون مجموعة النساء اللاتي يشملهن التحليل يتمتعن بعوامل سكانية مشتركة، وأن يكن قد تعرضن للمرض سابقاً.

قال الباحثون إنه رغم أن التفاؤل له بعض الأسباب الجينية، إلا أن تعلمه أمر ممكن. وعرف الباحثون الشخص المتفائل بأنه هو الإنسان الذي يعتقد أن أشياء طيبة ستحدث أو الشخص الذي يرى أن المستقبل يستحق التطلع إليه لأن أهدافاً معينة يمكن أن تتحقق مستقبلاً.