وزن الطفل في عامه الأول مؤشر على التغذية الصحية

المصدر: دبي- البيان الصحي

يعتبر وزن الطفل أحد الأمور الرئيسة، التي تتم مراقبتها، إذ تمثل علامة على التغذية الصحية، التي تلبي احتياجات النمو، ويمكن لطفلين من الجنس والعمر نفسه أن يختلف وزنهما، ويظل الأمر طبيعياً نتيجة اختلاف العوامل الوراثية الخاصة بالطول.

فما تحتاج معرفته عن الوزن الصحي للطفل خلال عامه الأول وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، هو أن يبلغ أسرع معدّل نمو للطفل خلال الأشهر الـ 6 الأولى بعد ولادته، حيث يكتسب ما بين 114 و198 غراماً كل أسبوع، ويصل متوسط وزن الطفلة خلال الشهر الـ 3 نحو 5.78 كغم، ثم 7.3 كغم مع بلوغ الشهر الـ 6، ثم يرتفع إلى 8.7 كغم مع بلوغ 9 أشهر، ثم 9.7 كغم مع اكتمال العام الأول، بينما يصل وزن الطفل خلال الشهر الـ 3 من ولادته 6.35 كغم، ثم 8 كغم مع بلوغ الشهر الـ 6، ثم يرتفع على 9.5 كغم مع بلوع 9 أشهر، ثم 10.5 كغم مع اكتمال العام الأول.