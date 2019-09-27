ما هو مرض بهجت؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مرض بهجت ويعرف أيضاً بـ متلازمة بهجت هو مرض نادر يُسبب التهابات في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. ويمكن أن يؤدي المرض إلى ظهور العديد من الأعراض والعلامات، والتي قد لا تبدو مرتبطة بالمرض في البداية. ويختلف تأثير مرض بهجت من شخص لآخر، وربما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها.

أعراض مرض بهجت

يمكن أن تختلف أعراض مرض بهجت من شخص لآخر، فربما تختفي وتعود لتتكرر من تلقاء نفسها، وربما تقل حدة الأعراض بمرور الوقت، وتعتمد الأعراض والعلامات التي تشعر بها على الجزء المصاب من جسمك. ومن المناطق الشائع تأثرها بمرض بهجت وفق (dmedicalinfo):

الفم:

تُعتبر قرح الفم المشابهة لآفة القرح هي أكثر الأعراض انتشاراً لمرض بهجت، وتبدأ هذه الآفات على شكل آفات مستديرة مرتفعة في الفم، والتي تتحول سريعاً لمجموعة من القرح المؤلمة، وعادة ما تختفي القرح خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، ولكن تعود للظهور مرة أخرى.

الجلد:

تتنوع مشكلات الجلد، فقد يصاب بعض الأشخاص بالحبوب التي تشبه القروح على أجسادهم، وربما يصاب البعض الآخر ببعض النتوءات الحمراء المرتفعة اللينة على سطح الجلد، خاصة في الجزء السفلي من الساق.

العينان:

قد يُسبب مرض بهجت حدوث الالتهابات في العينين في حالة تعرف بالتهاب العنبية، ويتسبب التهاب العنبية في الاحمرار، والألم، وتشوش الرؤية في واحدة من العينين أو كلتيهما، وقد تأتي هذه الحالة ومن ثم تعود لدى الأشخاص المصابين بمرض بهجت.

المفاصل:

عادة ما يؤثر تورم المفاصل والألم على الركبتين لدى المصابين بمرض بهجت، وقد يؤثر على الكاحلين والمرفقين والرسغين، وتستمر الأعراض من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ومن ثم تختفي الأعراض من تلقاء نفسها.

الجهاز الدوري:

قد تحدث التهابات داخل الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة) لدى الأشخاص المصابين بمرض بهجت، وبالتالي حدوث الاحمرار والألم والتورم في الذراعين والساقين، وعندما تنتج واحدة من الجلطات الدموية، الالتهابات في الشرايين الكبيرة، قد يتسبب المرض في حدوث المضاعفات مثل تمدد الأوعية الدموية أو ضيق الأوعية وانسدادها.

الجهاز الهضمي:

قد يتسبب مرض بهجت في حدوث العديد من الأعراض والعلامات التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ويتضمن الأمر حدوث ألم البطن والإسهال والنزيف.

المخ:

قد يتسبب مرض بهجت في حدوث التهابات المخ والجهاز العصبي، والذي قد يؤدي للإصابة بالصداع، والحمى، وضعف التوازن، والسكتة الدماغية، والارتباك.

متى يجب زيارة الطبيب؟

قم بتحديد موعد مع الطبيب، في حالة شعرت بأي من الأعراض والتي قد تشير للإصابة بمرض بهجت. وفي حالة تم تشخيصك بالمرض، قم بزيارة الطبيب في حالة ظهور أي من الأعراض أو العلامات الجديدة.

مضاعفات مرض بهجت

تعتمد مضاعفات مرض بهجت على الأعراض والعلامات التي تشعر بها، فقد يتسبب عدم علاج التهاب العنبية في ضعف الرؤية أو العمى. والأشخاص المصابون بأعراض وعلامات في العين بالإضافة لأعراض مرض بهجت، يجب عليهم زيارة طبيب العيون بانتظام، وذلك لأن العلاج قد يساعد في الوقاية من المضاعفات.

عوامل خطر مرض بهجت

من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض:

السن: حيث يؤثر مرض بهجت على النساء والرجال بالعشرينيات أو الثلاثينيات، برغم أن الأطفال والبالغين الأكبر سناً قد يصابون بالحالة.

المكان الذي تعيش به: حيث يصاب الأشخاص الذين يعيشون بالشرق الأوسط بالمرض بصورة أكبر من الآخرين.

الجنس: يحدث المرض لدى الرجال والنساء، ولكنه يكون أكثر حدة لدى الرجال.

الجينات: حيث أن وجود جينات محددة، قد يزيد من فرصة الإصابة بالمرض.