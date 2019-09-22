الإجازة الطويلة تعزز جودة الحياة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

اكتشف مجموعة من العلماء أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة، يعيشون جودة حياة أفضل من الذين يدمنون العمل ويحصلون على عطلات قصيرة، كما أنهم يعانون بنسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف العلماء عن نتائج بحثهم في مؤتمر جمعية أمراض القلب الأوروبية بميونيخ الألمانية.

أمراض

وقال الأخصائي تيمو ستراندبرغ من جامعة هلسنكي الفلندية: «إن الإجازات والعطل، أمر جيد للتخلص من أمراض القلب والتوتر، وهو أمر ملحوظ بشكل كبير لدى الرجال».

إحصائيات

وبحسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية هي السبب الرئيسي لوفاة البشر، ففي كل عام يموت 17 مليون شخص بسبب هذه الأمراض.

واستند ستراندبرغ في دراسته على مجموعة من رجال الأعمال الذين يعيشون في هلسنكي، ليتابع مستوى معيشتهم.

وقسمهم لمجموعتين ولاحظ بأن الذين يأخذون إجازات طويلة بفترات متكررة يتمتعون بصحة أفضل من غيرهم، وانخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض القلب أكثر من غيرهم.

نظام غذائي

وأكد المختصون على دور النظام الغذائي الذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد متوسط العمر متناسباً بشكل كبير مع فترات الراحة.