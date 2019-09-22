10 علامات تؤشّر على ضعف وظائف البنكرياس

المصدر: دبي - البيان الصحي

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يزن البنكرياس 80 غراماً، لكنه مسؤول عن وظائف شديدة الأهمية، في صدارتها إنتاج الأنسولين اللازم لضبط نسبة السكر بالدم، إلى جانب إنزيمات أخرى للهضم.

ويعتبر ضعف وظائف البنكرياس مؤشراً على مقدمات مرض السكري، والتي يمكن كبحها عن طريق التغذية الصحية والتمارين الرياضية قبل تطوّر المرض، وقد أوردت صحيفة «ساينس ديلي» 10 علامات لضعف وظائف البنكرياس:

1- جفاف اللسان والعطش غير المبرر، مع زيادة التبول.

2- ارتفاع ضغط الدم، أو وجود حصوة في المرارة تؤثر على أدائه.

3 - برودة الجلد مع رطوبته، وآلام أسفل البطن وأسفل الظهر.

4 - ارتفاع الحرارة غير المبرر، مع وجود دوخة وقيء.

5 - اصفرار بياض العين، مع تغير لون البول إلى الأغمق.

6 - حكة الجلد، نتيجة ضعف أداء البنكرياس الذي ينعكس على عدم وجود الإنزيم اللازم لحرق الدهون.

7 - تغير لون البراز إلى الشاحب، والتقلب ما بين الإمساك والإسهال.

8 - فقدان الشهية غير المبرر، وانخفاض الوزن.

9 - بطء شفاء الجروح، وضبابية الرؤية، وتنميل اليدين والقدمين.

10 - زيادة الالتهابات، سواء التي تصيب الجلد أو الرئة.