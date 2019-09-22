اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الآباء أيضاً

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن اكتئاب ما بعد الولادة لا يقتصر على الأمهات فقط، بل إنه قد يصيب الآباء أيضاً، حيث إنهم قد يشعرون بالحزن أو الإرهاق أو التعب الشديد أو القلق أو تغيرات في أنماط الأكل والنوم المعتادة، وهي نفس الأعراض التي تظهر على الأمهات في حالة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

ومن ضمن الأعراض الأخرى التي تظهر على الآباء عدم الاكتراث والأرق والتهيج والنفور الجنسي وتقلب الحالة المزاجية، وعادةً لا تحدث هذه الأعراض بعد الولادة مباشرةً، ولكنها تظهر تدريجياً ولا تختلف عن حالات الاكتئاب الأخرى، وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن حالات الاكتئاب لدى الآباء عادة ما تكون أقل وطأة مقارنة بالأمهات.

ووفقاً لما أوردته وكالة «د ب أ» لا تزال الأسباب الدقيقة التي تؤدي حدوث اكتئاب ما بعد الولادة غير واضحة، فإلى جانب الضغوط الجديدة بعد قدوم الطفل ربما تلعب التغييرات في توازن الهرمونات دوراً في الإصابة بهذا النوع من الاكتئاب.