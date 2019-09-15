دبي- البيان الصحي

كشف خبراء أن منح الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلاً، وذلك لأن أقل كمية من الماء يمكنها أن تؤثر على توازن الماء في جسمه، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وحذّروا من منح الماء للرضع الأقل من 6 أشهر لأنه قد يؤدي إلى إرهاق أو زيادة الحمل على الكلى ما يؤدي إلى حالة خطيرة تُدعى «نقص صوديوم الدم».

ويُوضّح الأطباء أن الكلى تكون غير ناضجة عند الرضع الأقل من 6 أشهر، واستهلاكهم الماء قد يُسبّب تسمماً وذلك نتيجة عدم التوازن في إحدى مواد الـ«الالكتروليت» مثل الصوديوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات عدة بما في ذلك الوذمة الدماغية وهي تراكم المياه داخل أو خارج خلايا المخ، وفي بعض الحالات ينتهي الأمر بموت الرضيع.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثّر منح الماء للرضيع على قدرته في الحصول على التغذية الكافية، لأن بطنه صغير للغاية، ويمكن أن يمتلئ بالماء ما يُصعّب عليه الحصول على التغذية.