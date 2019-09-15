ابتكار روبوت على شكل خيط للمرور عبر شرايين المخ

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

ابتكر فريق من المهندسين من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة روبوتاً دقيقاً على شكل خيط يمكنه التحرك داخل شرايين المخ، مع إمكانية التحكم فيه بتقنيات المجالات المغناطيسية.

وأكد الباحثون أنه يمكن تطوير هذا الروبوت في المستقبل وتزويده بوسائل علاجية لتذويب الجلطات والتعامل مع الأورام داخل المخ.

ونقل موقع «ساينس اكسبريس» المتخصص في العلوم والتكنولوجيا، عن الباحث تشان زاو، أستاذ الهندسة الميكانيكية والبيئية بمعهد ماساشوسيتس، أن «السكتات الدماغية تأتي في المرتبة الخامسة بين أسباب وفاة البشر، كما أنها سبب رئيسي للإصابة بالشلل في الولايات المتحدة، وإذا تسنى علاج المريض خلال أول تسعين دقيقة بعد الإصابة بالجلطة، فإن معدلات النجاة ترتفع للغاية».

ويتكون جسم الروبوت الجديد من مادة نيكل تيتانيوم، التي تتميز بالمتانة والمرونة في آن واحد، إذ يمكنها الانثناء ثم العودة إلى وضعها الأصلي دون إضرار بالجزء الداخلي من الشرايين. وغلف فريق الدراسة جسم الروبوت من الخارج بمعجون مطاطي يحتوي على جزيئات مغناطيسية.