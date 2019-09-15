كثرة الاستيقاظ من النوم للتبول قد تنذر بأمراض خطيرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

شدَّد باحثون على ضرورة الاهتمام بمسألة كثرة التبول خلال الليل لأنها قد تكون حالة مرضية وليست عرضية، لافتين إلى أنها قد تكون إشارة تدلّ على بعض الأمراض المميتة.

وقال الباحثون: إن حاجة البعض منا للتبول أثناء الليل ليست المسألة الوحيدة التي يجب أن تبعث على القلق، بل إن اضطراب النوم يرتبط بتزايد أخطار الإصابة بالسكري، ضعف الجهاز المناعي، أمراض القلب وكذلك بعض الأمراض السرطانية، وفق صحيفة «ذا صن».

كما أكد الباحثون أن كثرة التبول ليلاً قد تتسبّب في الإصابة ببعض المشكلات الذهنية التي من ضمنها القلق، الاكتئاب والذهان.

وفي هذا الإطار، حذّر أستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبروك من علامات كثرة التبول ليلاً، وقال: «الناس يظنون أن الاستيقاظ أثناء الليل للذهاب إلى الحمام مجرد جزء من نمط الحياة مع التقدم في السن، لكن هذا ليس شرطاً ضرورياً، فيمكن لتردي جودة النوم أن يلحق بالغ الضرر بالحالة الصحية. ويمكن معالجة مشكلة كثرة التبول ليلاً ومن ثم تجنيب الناس المعاناة في صمت».