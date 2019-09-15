«صحة دبي» تطوّر حجز المواعيد في مراكز الرعاية الأولية

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

بدأت هيئة الصحة بدبي اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الجاري تطبيق نظام حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في دبي، والذي راعت فيه الظروف الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، والحالات الطارئة، كما راعت فيه جميع التسهيلات الممكنة لتحسين رحلة المتعاملين داخل المراكز.

ويتيح نظام المواعيد الجديد أمام المتعاملين مع المراكز الصحية المزيد من الفرص وخاصة المراجعين لطبيب الأسرة، وطبيب الأسنان، للحصول على خدمات عالية الجودة، كما يمنح المتأخر عن موعده خيارين لمراجعة الطبيب، وهما: حجز موعد جديد أو الانتظار حتى انتهاء المراجعات المعتمدة، وبالتالي لن يأخذ متعامل فرص متعامل آخر أو موعده.

ويمكن للمتعاملين حجز مواعيدهم وفق النظام الجديد على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني (800342)، مع أهمية حضور المتعامل إلى المركز قبل موعده بـ20 دقيقة، للقيام بالإجراءات اللازمة قبل دخوله للطبيب، منها: التسجيل، والفحوصات الأساسية المبدئية، وتعبئة الاستبيانات الصحية الضرورية للحالة المرضية.

