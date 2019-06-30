تدخين الأب يزيد فرص إصابة الطفل بالربو

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن الآباء الذين يدخنون بجانب زوجاتهم خلال فترة الحمل، يزيدون من احتمال إصابة الأطفال بالربو.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى بو زين في تايوان، أن الأطفال الذين يتعرضون لدخان السجائر في الرحم، نتيجة لتدخين الآباء، هم أكثر عرضة لتطوير حالة الربو بعمر 6 سنوات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجد الباحثون أن تدخين الآباء أثناء حمل الأمهات، يؤدي إلى تغيرات هامة في ثلاثة جينات تشارك في وظائف الجهاز المناعي. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الأم المدخنة والربو معروفة بالفعل، لكن الباحثين قالوا إن التدخين على وجه التحديد من الآباء، الذين من المحتمل أن يقضوا الكثير من الوقت مع الأم لم يدرس بالتفصيل من قبل.