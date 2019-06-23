أطفال التوحّد يتميزون بقدرات عقلية فريدة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية جديدة أجرتها مجموعة من العلماء في جامعة إكسيتر، أنّ «المصابين بمرض التوحد لديهم قدرات عقلية فريدة، تساعدهم على توطيد علاقاتهم مع الوسط المحيط من المقربين». وذكر موقع «الآن»، أن الدراسة كشفت أنّ «هؤلاء يتمتعون بالقدرة على الإبداع، كما أن لديهم حس التعاطف مع الحيوانات بشكلٍ كبير».

ولفت الباحثون إلى أنّ «المصابين بهذا المرض يحملون معاني الصدق والإخلاص، في حين أن لديهم إدراكاً مفرطاً بالألوان والأشكال». وأكّد العلماء، أنّ «كل هذه الصفات الحميدة لمرضى التوحد، تساعد على تعزيز وتسهيل لغة التواصل بين الطبيب ومريض التوحد وعائلته».