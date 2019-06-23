«نور دبي» تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت مؤسسة نور دبي، الأسبوع الماضي، موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، تزامناً مع تنفيذ استراتيجيتها للأعوام (2022- 2018)، وأهدافها الرامية إلى تحسين شبكات التواصل، ورفع الوعي حول صحة العين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، من أجل زيادة الدعم المقدم لبرامج صحة العين والوقاية من العمى، وتمكين نور دبي من ممارسة نشاطها كمؤسسة دولية وغير ربحية مختصة في مجال مكافحة العمى.

وقد تم تصميم الموقع الجديد، وفقاً لنموذج التميز في المواقع الذكية (V4.1) لحكومة دبي الذكية، والذي يضمن وجود واجهة آمنة للمستخدمين، وإطار عمل تصميمياً سريع الاستجابة، يمكن مشاهدته على النحو الأمثل على أي جهاز أو متصفح.

كما سيكون الموقع منصة للمعلومات، للتعرف إلى البرامج الوطنية والعالمية لمؤسسة نور دبي، مع تسليط الضوء على رؤية المؤسسة، المبادرات الاستراتيجية، وأحدث الحملات والأنشطة.