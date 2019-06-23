تناول مكملات فيتامين «د» يعزز الوقاية من السكري

المصدر: دبي - البيان الصحي

دعت نتائج دراسة جديدة، إلى تناول مكملات فيتامين «د»، كأداة للوقاية من تطوّر مرض السكري. وتنضم هذه الفائدة إلى مجموعة من الفوائد الوقائية لفيتامين «د»، والتي ألقى العلم الضوء عليها حديثاً، فهو يعزّز المناعة، ويُعتقد أنه يحمي من مرض الشلل الرعاش، ويدعم وظائف الأعصاب، إلى جانب دوره المعروف في امتصاص الجسم للكالسيوم وحماية الأسنان والعظام من الكسور. وبحسب الدراسة التي عُرضت نتائجها مؤخراً في الملتقى السنوي لجمعية السكري الأمريكية، يساعد تناول مكملات فيتامين «د»، على تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأجريت الدراسة في معهد تافت للأبحاث الطبية، وحثّت نتائجها كل من لديه خطر الإصابة بالسكري أو تم تشخيص حالة «ما قبل السكري» لديه، على تناول مكملات فيتامين «د» للوقاية من المرض.