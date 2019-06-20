شاهد.. طبيب يقشّر العنب لأكثر من 20 عاماً، لماذا؟

المصدر: البيان الالكتروني

مدّ الطبيب تشوانغ شي هوا جذوره في حدود وطنه الأم الصين منذ 47 عاما وعالج أكثر من 130 ألف مريض الكبد مع زملائه.

تسلق الجبال المغطاة بالثلوج وعبر صحراء جوبي لما يقرب من 400 ألف كيلومتر من أجل إنقاذ الناس من خلال أفعاله الحقيقية ونشر بذور الوحدة الوطنية في شمال وجنوب جبال تيانشان، وهو طبيب في مستشفى فيلق الشرطة المسلحة في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور.

من أجل توفير وقت عملية الجراحة وتقليل معاناة المريض، قام تشوانغ شي هوا بـ "جراحة المحاكاة" مثل ممارسة "تقشير جلد العنب" مرارا وتكرارا، وقد أصر عليها لمدة أكثر من عشرين عاما. مع هذا الإصرار، أتقن تشوانغ شي هوا مهارة فريدة: يمكنه إكمال الجراحة التنظيرية خلال أقل من 10 دقائق فقط، ويستغرق دقيقة واحدة فقط لتقشير المرارة، مما ساعده أن يكون لديه سجل طبي حول أكثر من 130 حالة أجرى لها جراحة طفيفة في المرارة.

على الرغم من أن تشوانغ شي هوا لم يعد يشغل منصب عميد المستشفى، إلا أنه لا يزال يصر على إجراء عمليات الجراحة اليومية ويقوم بجولات في الأجنحة والعناية بالمرضى.

يوجد في مكتب تشوانغ شي هوا كتاب صغير يحتوي على جميع الأرقام الهاتفية للمرضى المصابين بأمراض خطرة. "المسؤولية مدى الحياة" هو التزامه مع المريض.

بعد التخرج، اختار تشوانغ شي هوا مدّ جذوره في حدود الوطن الأم، حيث بقي في المنطقة لمدة 47 عاما.

في المناطق النائية الصينية، الناس نادرا ما يذهبون لزيارة الطبيب، وغالبا ما كان تشوانغ شي هوا يأخذ الفريق الطبي للذهاب إلى القرية لزيارة الناس، ويخفف الألم لعدد لا يحصى من المرضى. حتى إنه استخدم راتبه الخاص لمساعدة ستة من أبناء الأقليات الفقيرة في بناء منازل جديدة وتمويل أكثر من 60 طفلا للعودة إلى المدرسة.

قول تشوانغ شي هوا الدائم هو: "باعتباري طبيبا، في كل مرة نعالج فيها مريضا، يمكننا أن ندفىْ أسرة، المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها هي مهمتنا"، بحسب قناة (CGTN).