القراءة للطفل تقوي الرابطة الأبوية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

قالت نتائج دراسة جديدة إن القراءة لطفلك الصغير تعزّز رابطة الأبوّة والأمومة وخاصة إذا كان الطفل لديه درجة ما من فرط النشاط وحب الحركة. وحثّت توصيات الدراسة التي نُشرت في دورية «تشايلد ديفيلوبمنت» الآباء على الالتزام بروتين القراءة للطفل كل يوم أو يوماً بعد يوم على الأكثر لما لذلك من فوائد عديدة.

وتنضم الفائدة الجديدة التي سلطت الدراسة الضوء عليها إلى مجموعة من الفوائد المعروفة عن قراءة الأبوين للطفل بين عمر سنة و3 سنوات، وأهمها تقوية مهاراته اللغوية، وتحسين قدرته على التركيز، وتحسين سلوكياته.

وأجريت تجارب الدراسة الجديدة في جامعة روتجرز، واعتمدت على مشاركة 2000 أم وأب في 20 مدينة أمريكية، طلب منهم القراءة بشكل روتيني لأطفالهم في عمر بين سنة و3 سنوات.

وتم فحص الأطفال واستطلاع الأمهات والآباء لمعرفة تأثير القراءة في السلوك ومهارات الطفل، ولقياس مدى قوة الرابطة مع الأبوين. وأظهرت النتائج أن القراءة للطفل الصغير تعزّز رابطته تجاه أبويه إلى جانب تحقيق الفوائد الأخرى المشار إليها.