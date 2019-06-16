سن الأب تؤثر على صحة الجنين

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت نتائج دراسة جديدة الرجال الذين يؤجلون الإنجاب من أن هناك ساعة بيولوجية للصحة الإنجابية للرجل مثل ما هو معروف عن المرأة، لأن صحة الجنين لأب تجاوز سنه الـ 35 تتعرّض لمخاطر. وتمتاز هذه الدراسة بأنها اعتمدت على بيانات 40 سنة من الأبحاث السابقة، وتوصلت إلى أن بعض المخاطر مثل سكري الحمل والولادة المبكرة تتأثر بسن الأب أيضاً.

ويزيد تأخير الرجل الإنجاب من خطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود عند الولادة، وإصابة الطفل بعيوب في القلب.

وقالت البروفيسورة جلوريا باشمان المشرفة على الدراسة من جامعة روتجرز في نيوجيرسي: «تأخير الرجل الإنجاب يزيد خطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود عند الولادة، وإصابة الطفل بعيوب في القلب أو الحنك المشقوق».

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «ماتوريتاس» الطبية، وقالت إنه حتى في حال كان سن الزوجة 25 عاماً تظل هناك مخاطر على صحة الحمل والطفل إذا كان الأب كبيراً في السن. ودعت توصيات الدراسة الرجل إلى استشارة طبيب متخصص قبل التخطيط للإنجاب إذا كان سنه أكثر من 35 عاماً، وهو ما تفعله عادة النساء.