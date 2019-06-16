مشروبات الطاقة تؤثّر على ضربات القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

تحتوي مشروبات الطاقة على جرعات كبيرة من الكافيين إلى جانب مواد مثل: الجنسنغ والتورين، وجوارانا، وفيتامينات ب. وتعد هذه المشروبات مستهلكيها بمزيد من التركيز وتحسن في الأداء البدني وإزالة الإحساس بالإرهاق، ولذلك تنال قبولاً بين أوساط الشباب والمراهقين. لكن وفقاً لدراسة جديدة يؤثر مشروب الطاقة على انتظام ضربات القلب خلال الساعات الـ 4 التالية لتناوله.

وقام الباحثون في هذه الدراسة بتجربة شارك فيها 34 شخصاً أعمارهم بين 18 و30 عاماً، طُلب منهم تناول مجموعة من المشروبات بعضها وهمي والبعض ينتمي إلى نوعية مشروبات الطاقة، مع إجراء فحوصات لضغط الدم وضربات القلب قبل وبعد تناول المشروب بساعات.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً في معدّل ضغط الدم لا يمكن ربطه فقط بكمية الكافيين، وإنما يتطلّب تفسيره فحص المكونات المنشّطة الأخرى في هذه المشروبات. وتحذّر نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة «باسيفيك» من تأثير تناول مشروبات الطاقة على صحة القلب.