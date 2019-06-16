خفض البروتين يعزز استجابة سرطان الثدي للعلاج

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت دراسة أمريكية حديثة، إن النظام الغذائي منخفض البروتين قد يعزز استجابة خلايا سرطان الثدي للعلاج.

وقال باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة إن خفض تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان يساعد على منع سرطان الثدي من مقاومة عقاقير العلاج الهرموني الرئيسة ويقلل من فرص تكرار المرض أو انتشاره.

وأكدت الدراسة أن التحول إلى نظام غذائي يحتوي على البروتينات النباتية بشكل أساسي، والتي تحتوي على مستويات أقل من الليوسين، يمكن أن يبقي عقار تاموكسيفين فعالاً فترة أطول.

ولذلك أكد العلماء أنه يجب على المرضى عدم قطع أي عنصر عن نظامهم الغذائي من دون استشارة طبية.