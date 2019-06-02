20.5 مليون طفل يولدون سنوياً بوزن أقل من العادي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأطفال الرضع الذين يولدون بوزن أخف بكثير من الوزن الآمن، لا يتراجع سوى بشكل طفيف، ووفق خبراء المنظمة فإن نحو 20.5 مليون رضيع يولدون سنوياً بوزن أقل من 2500 غرام، أي 15% تقريباً من الرضع الذين يولدون أحياء.

وفقاً للدراسة التي شارك فيها باحثون من كلية لندن للصحة، والطب الاستوائي، وباحثون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، فإن نسبة الأطفال قليلي الوزن بلغت 17.4% في 2000.

وأكد الباحثون في دراستهم أنه من الضروري أن يكون هناك تراجع واضح في أعداد الأطفال ذوي الوزن المنخفض بشكل مفرط، لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية. ويعتبر الباحثون وزن الرضع مؤشراً مهماً على الصحة العامة للسكان.

لذلك فإن منظمة الصحة العالمية تسعى لخفض أعداد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض بشكل غير عادي، بـ30% بين 2012 و2025. وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة «زي لانسيت غلوبال هيلث» أنه ومن أجل تحقيق هذه النسبة في الانخفاض، فمن الضروري خفض أعداد هؤلاء الأطفال 2.74% سنوياً، في حين أن متوسط نسبة الانخفاض السنوية بلغ 1.23% في الوقت الحالي.