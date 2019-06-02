ارتفاع ضغط الدم...متى يعالج بالأدوية؟

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

يتوقف قرار اللجوء إلى الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع على مدى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمة القلبية، والسكتة الدماغية، وهي أمراض تقترن بشكل أساسي، بارتفاع ضغط الدم، وفقاً لمعهد الجودة في القطاع الصحي بألمانيا.

وأضاف المعهد الألماني لوكالة «د ب أ» أن قرار اللجوء إلى الأدوية يرتبط أيضاً بعوامل أخرى مثل العمر، والجنس، والأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني.

وعند الارتفاع الطفيف لضغط الدم يمكن تجنب اللجوء إلى الأدوية فوراً، ومواجهته بوسائل أخرى مثل المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، والإقلال من الملح، وإنقاص الوزن.

Ⅶ العمر والجنس والأمراض المزمنة كالسكري من أبرز العوامل