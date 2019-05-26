عدم إزالة المكياج قبل النوم يسبب خللاً بتجدد الخلايا

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت مجلة «إن ستايل» الألمانية من أن النوم دون إزالة المكياج بصفة مستمرة يؤدي إلى حدوث 4 كوارث تدمر شباب وجمال البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عدم إزالة المكياج قبل النوم يتسبب في حدوث خلل بعملية تجدد الخلايا، وبالتالي لا يتم التخلص من قشور البشرة الميتة، وتكون النتيجة حينئذ شحوب البشرة.

وتتوغل البكتيريا والأوساخ المتراكمة على البشرة على مدار اليوم إلى داخل المسام، وتتسبب في انسدادها، وتكون النتيجة حينئذ ظهور البثور والرؤوس السوداء.

ويعجّل عدم تنظيف الوجه بشيخوخة البشرة، حيث يترهل الجلد ويتدلى وتظهر التجاعيد.

كما تمتزج البكتيريا المتراكمة على البشرة مع مكياج العيون وتتوغل الأوساخ أثناء النوم إلى داخل العين، ما يترتب عليه التهاب العين من ناحية، وتقصف الرموش من ناحية أخرى.