السحور ضروري لمد الجسم بالطاقة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

يعد الصداع من أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه الصائم قبل الإفطار وأحياناً بعده، لذلك تقدم وفاء عايش خبيرة التغذية في صحة دبي نصائح عدة لتجنب الصداع في يوم الصيام، حيث تشير إلى ضرورة الاهتمام بوجبة السحور كوجبة رئيسية، كونها تمد الجسم بالطاقة، وأيضاً الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات في وجبة السحور، وكذلك تجنب الإجهاد الذهني خلال ساعات الصيام، والابتعاد عن السهر، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.

وكذلك من المهم أيضاً تجنب التدخين بشراهة بعد الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى الصداع. وأخيراً تناول كمية وفيرة من الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.