التأمل يساعد خلايا المخ على النمو

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلصت دراسة علمية إلى أن التأمل لا يساعد فقط على الاسترخاء وإنما أيضاً يبقي على شباب المخ. وأوضحت الدراسة أن التأمل بصورة منتظمة يعمل على بقاء عمر المخ أصغر من العمر الحقيقي بواقع سبعة أعوام ونصف العام. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن باحثين القول إن التركيز القوي والاسترخاء ربما يساعدان على نمو خلايا جديدة بالمخ. وعمل العلماء على مسح إشعاعي لأدمغة 50 رجلاً وسيدة من الأميركيين يقومون بالتأمل بانتظام، ولأدمغة 50 آخرين لا يمارسون التأمل. وأظهرت النتائج أن عمر مخ الذين لا يمارسون التأمل كان مماثلاً لعمرهم الفعلي، أي أن الشخص الذي يبلغ من العمر 55 عاماً بلغ عمر مخه 55 أيضاً.

وأوضحت التجربة أن الذين يمارسون التأمل مخهم كان أقل عمراً من عمرهم الفعلي، أي أن الذي يبلغ من العمر 50 عاماً كان مخه يعادل عمر مخ من يبلغ من العمر 42 أو 43 عاماً.