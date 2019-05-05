التبول اللاإرادي يسبب عقدة نقص للطفل

المصدر: دبي - البيان الصحي

يسبب التبول اللاإرادي لدى الأطفال مشكلة تؤرق الطفل والأبوين وقد تسبب عقدة نقص للطفل على المدى الطويل.

ورغم أن الأسباب عادةما تكون عارضة إلا أن هناك بعض الحالات التي يتعين فيها زيارة الطبيب لعلاج أي خلل عضوي ونفسي محتمل.

قسمان

ويقسم الأطباء التبول اللاإرادي لدى الأطفال إلى قسمين، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «إلترن» الألمانية، وهما: التبول الدائم ويعني أن الطفل يواصل التبول ليلاً رغم بلوغه سن الحضانة وما بعدها وهنا يرجع السبب عادة لخلل في النمو. أما القسم الثاني فهو التبول العارض والذي يعني أن الطفل توقف عن التبول الليلي لفترة لا تقل عن ستة أشهر ثم عاد مرة أخرى.

ويرجع سبب التبول اللاإرادي المستمر مع الطفل، إلى خلل في المثانة وعملية التواصل بينها وبين المخ، إذ يستطيع الطفل التحكم في عملية التبول نهاراً لكنه يفقد هذه القدرة ليلاً وهو ما يشير إلى وجود خلل في عملية التواصل بين المخ والمثانة. ويحدث هذا عادة في مراحل النوم غير العميق التي يكون فيها الطفل بين اليقظة والنوم، وفقاً لتقرير «إلترن».

جانب نفسي

ويجب مراعاة الجانب النفسي في هذا الأمر إذ إن الطفل في سن المدرسة يشعر بالخجل من هذا الأمر، وهنا يجب الذهاب للطبيب لأن استمرار هذا الشعور بالخجل قد يتحول إلى عقدة نقص، خاصة إذا تصادف أن اضطر الطفل للمبيت عند أقاربه أو في رحلة مدرسية مع زملائه.