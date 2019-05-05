«صحة دبي» تطلق حملة «دبي بلا سي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة دبي، الأسبوع الماضي، حملة واسعة لرفع الوعي والتثقيف الصحي بمرض التهاب الكبد الوبائي (سي)، تحت شعار «دبي بلا سي»، ضمن جهودها الرامية إلى القضاء على المرض في دولة الإمارات، وتحقيق الأجندة الوطنية 2021 في الحصول على رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وتستهدف الحملة، التي ستستمر بمختلف الدوائر المؤسسات الحكومية بدبي والتجمعات العمالية، كل سكان دبي من المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا عمر 18 سنة، إذ يتضمن البرنامج الزمني للحملة زيارات الميدانية، وإجراء الفحوص الطبية والمحاضرات التثقيفية عن أسباب وأعراض وطرق الوقاية من المرض، إضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات التثقيفية المتعلقة بالمرض.