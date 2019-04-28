الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في تشخيص السرطان

المصدر: دبي _ البيان الصحي

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من أساتذة الجلدية، وقد تنافس 157 طبيب جلدية من 12 مستشفى جامعياً في ألمانيا ضد الحاسوب، حسب دراسة ألمانية.

وكانت المنافسة بين الأطباء وبرنامج طور خصيصاً لهذه التجربة.

وكان على الأطباء خلال التجربة أن يقيموا 100 صورة، ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة أو «وحمة» أم سرطان الخلايا الصبغية «الميلانوما»، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وتبين من خلال التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر دقة من التشخيص البشري، حسبما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرغ، مؤخراً. نشرت الدراسة في العدد الحالي لمجلة «يوروبيان جورنال أوف كانسر» المتخصصة في أبحاث السرطان.