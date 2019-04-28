قلة شرب الماء قد تزيد سمنة الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال الذين لا يشربون القدر الكافي من الماء يستهلكون نحو 100 سعرة حرارية إضافية كل يوم.

ويستهلك هؤلاء الأطفال 93 سعرة حرارية كل يوم، عن طريق المشروبات المحلاة بالسكر، مقارنة بالأطفال الذين يشربون الماء بانتظام.

وحذر الخبراء من أن ذلك قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالسمنة، لأن الاستهلاك اليوم للمشروبات السكرية لمدة 37 يوماً، تؤدي إلى اكتساب 3500 سعرة حرارية، وهو ما يكفي إلى زيادة الوزن لأكثر من 2 كيلوغرام.

ويصنف الآن ثلث أطفال المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 15 عاماً على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقًا للأرقام الرسمية، وفي الولايات المتحدة، ما يقرب من واحد من بين كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 19 يعانون من البدانة المفرطة.

وقال الدكتور آشر روزنجر، مؤلف الدراسة الرئيسي في جامعة ولاية بنسلفانيا: «يجب أن يستهلك الأطفال الماء كل يوم، يجب أن يكون الماء خيار المشروبات الأول لديهم، لأنهم إذا كانوا لا يشربون المياه، فمن المحتمل أن يستبدلوها بمشروبات أخرى، مثل المشروبات المحلاة بالسكر».