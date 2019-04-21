284 مليون درهم قدمتها هيئة الصحة للمرضى المعسرين

المصدر: دبي - البيان الصحي

بلغت قيمة إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي خلال الثلاثة الأعوام الماضية 284 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 66 ألف مريض من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

واستعرض سالم بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي البرامج والمبادرات الإنسانية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية والمتمثلة ببرنامج مساعدة، الذي استفاد منه حتى الآن (1928) مريضاً، وبرنامج علاج الخير (مبادرة عيون) التي استفاد منها (195) مريضاً، ومبادرة «علاج الأمراض النفسية» قدمت خدماتها إلى (125) مريضاً، ومبادرة «أنقذ قلباً» التي استفاد منها (185) مريضاً، وبرنامج «علاج الخير لمركز جليلة» الذي استفاد منه (36) مريضاً، ومبادرة «العيادات التطوعية» التي استفاد منها (74) مريضاً، ومبادرة «البرامج الدوائية» التي تضم (49) برنامجاً رئيسياً استفاد منها (3950) مريضاً، ومبادرة «عطاء وسعادة» التي قدمت خدماتها إلى 13 ألفاً و769 مريضاً، إضافة إلى مبادرة «مير الخير» التي استفاد منها 42 ألفاً و440 عائلة خلال الثلاث سنوات الماضية.