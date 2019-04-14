المواد المضادة للأكسدة تقلل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

المصدر: دبي- البيان

أظهرت دراسة سويدية أن النساء اللاتي يتناولن أطعمة غنية بالمواد المضادة للأكسدة ربما ينخفض لديهن خطر الإصابة بإعتام عدسة العين مع تقدم السن، حسب "رويترز".

وقالت سوزان روتيانين المتخصصة في الطب البيئي بمعهد كارولينسكا والتي قادت الدراسة: «تبين أن التلف المرتبط بالأكسدة الذي يصيب عدسة العين والذي تسببه الذرات الطليقة له تأثير جوهري في الإصابة بإعتام عدسة العين».

ودرس فريق روتيانين النظام الغذائي لأكثر من 30 ألفاً من النساء في منتصف ومراحل متقدمة من العمر، ووجدوا أن من تناولن أعلى مقدار إجمالي من المواد المضادة للأكسدة انخفض لديهن خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 13 في المائة تقريباً مقارنة بمن تناولن أقل كمية.

وأوضحت روتيانين: «تركزت الدراسات السابقة على المواد المنفردة المضادة للأكسدة المستفادة من الأطعمة أو المكملات الغذائية، ومن ثم سجلت هذه الدراسات نتائج غير متكاملة».

وأضافت: «لكن يوجد في النظام الغذائي نطاقات من المواد المضادة للأكسدة أوسع من تلك التي أجريت عليها الدراسات السابقة».

