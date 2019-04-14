135 مليوناً مرضى الشيخوخة في العالم بحلول 2050

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد خبراء أن حكومات كثيرة غير مستعدة لمواجهة وباء عته الشيخوخة الذي يصيب حالياً 44 مليون شخص في العالم ومن المتوقع أن يتضاعف العدد أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 135 مليون شخص بحلول 2050، حسب رويترز.

وأظهرت تقديرات جديدة نشرها الاتحاد الدولي لجمعيات مرضى الزهايمر زيادة نسبتها 17% في عدد المصابين بعته الشيخوخة مقارنة بعام 2010. وحذر الاتحاد من أنه بحلول عام 2050 فإن أكثر من 70% ممن يعانون عته الشيخوخة سيكونون في بلدان أكثر فقراً.

وقال مارك ورتمان المدير التنفيذي للاتحاد: «إنه وباء عالمي ويزداد سوءاً.. إذا نظرنا إلى المستقبل سنجد أن أعداد المسنين ستزيد بشكل كبير. من الحيوي أن تضع منظمة الصحة العالمية مكافحة عته الشيخوخة ضمن أولوياتها لكي يكون العالم مستعداً لمواجهة هذا الوضع.