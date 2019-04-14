برنامج تدريبي في زمالة الطب النووي للأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من السابع وحتى الحادي عشر من شهر أبريل الجاري برنامجاً تدريبياً في مجال زمالة الطب النووي للأطفال باستخدام تقنيات حديثة للعلاج الجزيئي بواسطة النظائر المشعة وباستخدام الكاميرات الهجينة للتصوير النووي المقطعي والتصوير النووي البوزيتروني.

وشارك في البرنامج 11 أخصائياً من العاملين في الطب النووي يمثلون كلاً من: الكويت، عُمان، الأردن، العراق، اليمن، الصين، ماليزيا، ميانمار، كمبوديا، باكستان، وبنغلاديش. وركز البرنامج التدريبي على العديد من المحاور المتعلقة في بروتوكولات التصوير والنظائر المشعة الخاصة بالعلاج النووي والفحوصات النووية للأطفال.

وكانت الهيئة وقعت مذكرة تفاهم في عام 2015 في فيينا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعتماد مركز دبي للطب النووي مركز تدريب معتمدا للعاملين في الطب النووي والعلاج بالنظائر المشعة.