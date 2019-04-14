«صحة دبي» تحتفل بيوم الصحة العالمي

المصدر: دبي - البيان الصحي

تنظم هيئة الصحة بدبي خلال شهر أبريل الجاري حزمة من فعالياتها المتنوعة بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يصادف السابع من شهر أبريل كل عام تحت شعار: «التغطية الصحية الشاملة»، بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والسلوكيات السليمة لدى أفراد المجتمع.

وتتضمن الفعاليات التي ستستمر طيلة الشهر الجاري بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي العديد من الأنشطة المتعلقة بالمسابقات والندوات والمحاضرات التوعوية وتقديم الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية وغيرها من الفعاليات التي يقوم عليها نخبة من الأطباء والمتخصصين بهيئة الصحة بدبي.

وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة في تعزيز أنماط الحياة الصحية لأفراد المجتمع، حيث حققت العديد من الإنجازات والنجاحات في مواجهة التحديات في الرعاية الصحية وتطوير النظام الصحي في الدولة.