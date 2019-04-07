فصيلة الدم لها علاقة بفقدان الذاكرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

كشف بحث أميركي عن أن هناك علاقة بين الإصابة بفقدان الذاكرة في مراحل متأخرة من العمر وفصيلة نادرة للدم.

وكشف البحث أن أصحاب فصيلة الدم «إيه بي» AB، وهم نحو أربعة في المئة ممن شاركوا في الدراسة، أكثر عرضة لمشكلات الذاكرة والتفكير من أصحاب فصائل الدم الأخرى، حسب «بي بي سي».

ونشرت الدراسة في مجلة «نيورولوجي»، وهي قائمة على دراسة سابقة كانت أظهرت أن فصيلة الدم قد تسبب الإصابة بأمراض القلب. وقالت منظمة خيرية: «إن أفضل طريقة للحفاظ على صحة المخ هي تناول الطعام الصحي المتوازن، والمداومة على التدريبات الرياضية، وعدم التدخين».

بيانات

وأجرى البحث فريق أميركي من كلية الطب بجامعة فيرمونت، وحلل بيانات نحو 30 ألف مواطن أميركي تزيد أعمارهم على 45 عاماً. وأجري البحث على مدى ثلاث سنوات، ظهرت خلالها مشكلات في التفكير والذاكرة وقصور في الإدراك لدى نحو 495 من المشاركين. وفي المقابل، لم تظهر على 587 من المشاركين أي أعراض لمشكلات في الإدراك.

ويمثل أصحاب فصيلة الدم «إيه بي» AB ستة في المئة ممن أصيبوا بقصور في الإدراك، مقارنة بأربعة في المئة من باقي فصائل الدم.

كما أكد البحث أن أصحاب بعض فصائل الدم، كالفصيلة O، أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، وهو ما يحمي المخ بدوره.