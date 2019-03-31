توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بمشكلات الذاكرة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

ذكرت دراسة جديدة أن القدرة على تذكر المواقع والاتجاهات قد تتأثر مع تقطع النوم العميق بسبب توقف التنفس.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية العلوم العصبية «The Journal of Neuroscience» أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم يكون التذكر لديهم أسوأ فيما يتعلق باختبارات الذاكرة المكانية إذا ناموا دون استخدام مساعدات التنفس الخاصة بهم مقارنة بأولئك الذين يستخدمون مساعدات التنفس في المساء، حسب «رويترز».

وقال الدكتور أندرو فارجا، الذي قاد الدراسة وهو من مركز «إن واي يو لانجون» الطبي في مدينة نيويورك «توجد بعض الدلائل في النماذج الحيوانية تشير إلى أن الحلم أثناء النوم مهم بالنسبة للذاكرة المكانية لكن أحداً من البشر لم يظهر ذلك أو يثبته».

وتساعد الذاكرة المكانية على سبيل المثال الأشخاص في تذكر كيفية الوصول إلى مدارس أطفالهم أو المكان الذي تركوا فيه مفاتيحهم.

ويعتقد فارجا أن الأشخاص قد يجدون صعوبة في تشكيل ذاكرة مكانية جديدة إذا ما عانوا من تقطع في النوم العميق وغير العميق.

والأشخاص الذين يعانون من انقطاعات التنفس أثناء النوم، والذين يبلغ عددهم 18 مليون أميركي طبقاً لمؤسسة النوم الوطنية يعانون من توقفات كثيرة في التنفس قد تستمر من ثوان إلى دقائق. وكنتيجة لذلك غالباً ما يستيقظ الأشخاص الذين يعانون من انقطاعات التنفس وهم متعبون.