جينات الطول.. تحدد اختيار شريكة الحياة

المصدر: دبي - البيان الصحي

في حدث علمي غريب توصل باحثون بريطانيون إلى نتيجة مفادها أن الجينات التي تتحكم في طول الإنسان هي نفسها التي تلعب دورها في اختيار شركائه في الحياة. وعزا الباحثون هذا إلى اهتمام الرجال بانتقاء شريكاتهم من الطول نفسه. وقال باحثون في معهد روزلين وفي وحدة الدراسات الجينية في جامعة أدنبرة، حللوا بيانات حول جينات 13 ألف زوج وزوجة: إنهم وجدوا أن 89 في المئة من الأنماط الجينية التي تحدد طول الفرد تؤثر أيضاً على أفضليات اختيار طول شريك أو شريكة الحياة. واستخدم الباحثون بيانات استخلصت من «دراسة البنك الحيوي البريطاني» المسماة «بيوبنك يو كيه».

وقال الدكتور ألبرت تينيسا الذي أشرف على الدراسة المنشورة في مجلة «جينوم بايولوجي» المعنيــة ببيولوجيا الجينـــــات، إن «كيفيـــة اختيارنا لشـركاء حياتنـــــا أمر مهم ومؤثر بيولوجيــــاً على حياة البشــــرية».