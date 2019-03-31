الوجبات السريعة تؤدي لتراجع النتائج الدراسية للأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت دراسة أمريكية حديثة أجريت على أطفال المدارس، إن تناول الوجبات السريعة قد يؤدي إلى تراجع نتائج الأطفال في الامتحانات في الرياضيات والعلوم والقراءة. وقال باحثون بجامعة ولاية أوهايو وجامعة تكساس في الدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال: «تقدم نتائج هذه الدراسة أدلة أولية على أن تناول الوجبات السريعة مرتبط بنتائج ضارة على الأداء الأكاديمي بين الأطفال»، حسب «رويترز».

وخلص الباحثون إلى أنه في ما يتعلق بنمو القدرات التعليمية وجد الباحثون أن طلاب الصف الثامن الذين تناولوا وجبات سريعة بصورة يومية كانت نتائجهم أقل من أولئك الذين لم يتناولوا أي وجبات بـ4 نقاط في القراءة و3 نقاط في الرياضيات و4 في العلوم.