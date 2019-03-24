الأكل السريع.. مخاطر صحية عديدة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

تابع باحثون يابانيون أكثر من ألف شخص بالغ على مدار خمسة أعوام، وقاموا بتوزيعهم على ثلاث مجموعات ترتبط بوتيرة تناول الطعام بين بطيئة وطبيعية وسريعة وذلك لمعرفة أثر سرعة الأكل على الصحة.

وقال موقع «ريدرز دايجست»: إن المتطوعين في الدراسة أجابوا منذ البداية على استبيان أوضحوا فيه طبيعة وجباتهم الغذائية والنشاط البدني والسجل الطبي لكل منهم، وذكر الموقع أن الأكل السريع تسبب في زيادة في الوزن، واتساع مساحة الخصر، وارتفاع مستوى سكر الدم.

في البداية، لم يكن أي من المشاركين يعاني متلازمة التمثيل الغذائي التي تنطوي على ثلاثة مخاطر منها البدانة بمنطقة البطن، وانخفاض الكوليسترول المفيد، وارتفاع ضغط الدم، وهي أعراض قد تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب والسكري.

وبعد 5 أعوام جرى تشخيص 84 منهم بالإصابة بالمتلازمة، وكانت سرعتهم في تناول الطعام عاملاً رئيسياً، وفقاً لنتائج الدراسة التي نشرت بدورية سيركيولشن.

وأوضح الباحثون أن سرعة الأكل تتسبب أيضاً في تناول كميات أكبر من اللازم قبل أن يشعر الجسم بالشبع.

