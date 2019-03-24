هرمون الحب يدعم استقرار العلاقة الزوجية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة يال الأمريكية نشرت في الـ«ديلي ميل» أن هرمون أوكسيتوسين يلعب دوراً هاماً في استمرار العلاقة الزوجية، فهذا الهرمون يساعد على تعزيز الروابط العاطفية والاجتماعية إلى جانب وظائف أخرى. ويرجع إنتاج الهرمون إلى جينات معينة يرمز لها بـ GG.

ويساعد هرمون الحب على علاج بعض أعراض التوحد، ومرض فقدان الشهية العصبي.

وبحسب الدراسة التي اعتمدت على فحص مستوى هرمون أوكسيتوسين لدى 178 من الأزواج أعمارهم تتراوح بين 37 و90 عاماً، تبين أن مستوى الهرمون ينعكس إيجابياً على طول العلاقة الزوجية.