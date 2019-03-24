تناول القهوة والشاي خلال الحمل يؤثر على حجم الجنين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أشارت دراسة جديدة إلى أن النساء الحوامل اللائي يستهلكن الكافيين، سواء في القهوة أو الشاي، يلدن أطفالاً أصغر حجماً، مقارنة بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خلال شهور الحمل.

ووفقاً للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، تزيد مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزناً، لدى حتى النساء اللائي يتناولن أقل من 200 ملّيغرام من الكافيين يومياً، وهي الكمية الآمنة خلال شهور الحمل.

وقال لينغ وي تشين، قائد فريق الدراسة، وهو باحث في جامعة دبلن في آيرلندا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «استناداً إلى الصلات الثابتة التي لاحظناها، ولأن كثيراً من حالات الحمل غير مخطط لها، فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل، بالحد من استهلاك القهوة والشاي اللذين يحتويان على الكافيين».

علاقة

وأضاف: إن الدراسة لا يمكنها تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة. وكتب تشين وزملاؤه في الدورية الأمريكية للتغذية السريرية، أن كثيراً من الدراسات السابقة ربطت التعرض للكافيين في الرحم بتأثيرات سلبية.

وأوضحت وكالة «رويترز» أنه في معظم هذه الدراسات كانت القهوة هي المشروب الرئيسي الذي يحتوي على الكافيين.

وخلال الدراسة، فحص فريق تشين 941 زوجاً من الأمهات والأطفال في آيرلندا؛ حيث يحتسي الناس الشاي أكثر من القهوة، وكان أكثر من نصف الأمهات في الدراسة يحتسين الشاي، بينما كان نحو 40 في المئة منهن يفضلن القهوة.

وكانت كل 100 مليغرام إضافية من الكافيين يومياً خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، ترتبط بانخفاض وزن المولود 72 غراماً، وبانخفاض كبير في فترة الحمل، وطول الطفل عند الولادة، ومحيط رأسه.